Ucraina, Mudryk: "Per il popolo ucraino calcio è più di un gioco"

25-09-2022 14:28

L’ala dello Shakhtar Donetsk Mykhalo Mudryk crede che il calcio sia “più di un gioco” per il popolo ucraino in mezzo alla guerra con la Russia, e aggiunge di essere aperto a un trasferimento in Inghilterra in futuro.

Il 21enne si è fatto notare in Champions League, segnando due volte in altrettante partite contro l’RB Leipzig e il Celtic a Glasgow.

Le partite dello Shakhtar in Champions League si disputano in Polonia, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia a febbraio, nazione che ospiterà anche la partita di Nations League dell’Ucraina contro la Scozia martedì.

Mudryk ritiene che questi incontri siano importanti per coloro che sono rimasti colpiti dalla guerra, e che il calcio possa far sorridere le persone:

“Dobbiamo adattarci perché non abbiamo scelta. Dobbiamo giocare perché è il nostro lavoro, ma ogni giorno pensiamo ai nostri soldati ucraini e al nostro popolo ucraino”, ha dichiarato al Times. “Sono molto orgoglioso di essere ucraino. Lo spirito del nostro Paese è alto perché in questa guerra possiamo sempre vedere il grande spirito dell’Ucraina. Sento che il calcio è più di un gioco in questo momento per il popolo ucraino. In questa situazione, abbiamo molti momenti tristi, e il calcio è una delle cose che fanno sorridere il popolo ucraino. Giochiamo per portare un sorriso sul volto della nostra gente”.

Per quanto riguarda la prospettiva di trasferirsi in futuro in Premier League, Mudryk ha ammesso che si tratta di un’idea che potrebbe essere presa in considerazione.

“Sì, sì, è possibile. La Premier League è il miglior campionato del mondo e tutti vogliono giocarci”, ha aggiunto.