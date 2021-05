Udinese-Bologna 1-1: un punto a testa per la salvezza, le pagelle

Udinese e Bologna toccano quota 40 insieme, dopo il pareggio per 1-1 in casa bianconera. Nella prima gara del 35esimo turno di Serie A, vantaggio della squadra friulana e pareggio degli emiliani nel finale: entrambe volano verso la salvezza.

Gotti propone nuovamente Okaka come prima punta, supportato da Pereyra sulla trequarti. A centrocampo c’è Walace, mentre in difesa parte titolare Bonifazi; tra i pali si rivede Musso. Bologna con Vignato e Skov Olsen sulla trequarti, Schouten interno. Dijks dal 1′ sulla sinistra.

Grande equilibrio alla Dacia Arena nella prima frazione, con le due squadre decise ad ottenere il prima possibile la permanenza nella massima serie. Il Bologna è però poco incisivo, sopratutto con un Barrow meno deciso del solito. Tutto il contrario di un De Paul sempre più decisivo per le sorti dei bianconeri.

È proprio l’argentino a siglare la rete del vantaggio al 23′: l’ex Valencia ruba palla sulla trequarti involandosi verso l’area e superando Skorupski con un tocco di punta. Nono goal in stagione per De Paul, che nelle prossime settimane sarà al centro delle voci di calciomercato più che mai.

La rete di De Paul è l’unico vero spunto della prima frazione, con portieri mai impegnati in mezzo ad una gara giocata sopratutto a centrocampo. La ripresa inizia senza cambi, con l’unico effettuato da parte di Gotti al 42′, per infortunio di Becao. Mihajlovic opta per una tripla sostituzione solamente al minuto 61, che non cambia però le sorti del match.

Il Bologna non riesce infatti a rendersi pericoloso, davanti ad una squadra bianconera che deve solo difendere senza affanni il vantaggio: l’Udinese soffre le ripartenze degli ospiti nell’ultima parte di gara, ma senza mai rischiare veramente di subire il pareggio.

L’Udinese sembra portare a casa la vittoria, l’ingenuità di Musso in uscita al minuto 83 porta nuovamente il risultato in parità: Palacio a terra e Orsolini dal dischetto per l’1-1 definitivo.



IL TABELLINO E LE PAGELLE

UDINESE-BOLOGNA 1-1

Marcatori: 23′ De Paul (U), 83′ rig. Orsolini (B)

UDINESE (3-5-1-1): Musso 5; Becao 6.5 (42′ De Maio 6), Bonifazi 6, Nuytinck 6; Molina 6, De Paul 7, Walace 5.5, Arslan 6.5 (83′ Forestieri sv), Larsen 6; Pereyra 6; Okaka 5.5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Tomiyasu 6, Danilo 5.5, Soumaoro 5.5, Dijks 6; Schouten 5.5 (61′ Svanberg 6), Soriano 5.5; Skov Olsen 5 (61′ Orsolini 6.5), Vignato 5.5, Barrow 5 (61′ Sansone 6); Palacio 5.

Arbitro: Santoro

Ammoniti: Schouten (B), Walace (U)

Espulsi: Nessuno



OMNISPORT | 08-05-2021 17:04