Udinese e Pradè si separano

Udinese Calcio e Daniele Pradè hanno annunciato di aver deciso di comune accordo di non rinnovare il rapporto di collaborazione per la prossima stagione.

"La società vuole ringraziare Daniele per il grande lavoro svolto nel corso della stagione 2018/2019, per la dedizione dimostrata e per la professionalità messa a disposizione dei colori bianconeri. Tutta Udinese Calcio augura a lui il meglio per il suo futuro professionale" si legge nella nota del sodalizio friulano.



SPORTAL.IT | 11-06-2019 12:47