17-08-2022 12:22

La ricerca di una nuova pedina di qualità per il centrocampo. L’Udinese ha fissato i prossimi obiettivi per il proprio calciomercato e uno di questi è proprio un elemento di spicco sulla trequarti, dove i friulani hanno già alternative ma potrebbero cercare ancora qualcosa per puntellare la rosa di Sottil.

L’ultimo profilo individuato dalla dirigenza bianconera è quello di Fabian Rieder, giovane centrocampista svizzero classe 2002 cresciuto e sbocciato con la maglia dello Young Boys. Dopo un inizio di stagione già folgorante (5 presenze in campionato, 2 gol e 2 assist) Rieder potrebbe lasciare il club svizzero per approdare in Serie A, ma su di lui non c’è solo l’Udinese: è forte infatti la concorrenza del Torino, che ha maggior bisogno di un profilo come Rieder da inserire nella rosa di Ivan Juric. Alla finestra anche l’Atalanta, che incastrerebbe alla perfezione nel modulo di Giampiero Gasperini il classe 2002. Fresco di rinnovo di contratto fino al 2025, non sono ancora state presentate offerte allo Young Boys per Rieder.

