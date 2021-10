Udinese, Gotti duro: "Commessi errori non da Serie A"

Pareggio pirotecnico tra Sampdoria e Udinese per 3-3. Al termine del match, il tecnico bianconero Gotti è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Queste le parole di Gotti: “Una partita di altri tempi, in Serie A non è così frequente vedere una partita così. Pereyra aveva già segnato ad inizio campionato, oggi si è ripetuto, ha fatto una partita molto buona. Sono soddisfatto dello spirito da uomini veri, su questo non c’è dubbio. Si è messa in bilico la partita. Abbiamo commesso però troppi errori che in Serie A non sono ammessi, questo lo voglio dire”.

OMNISPORT | 03-10-2021 18:04