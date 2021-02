Udinese, Gotti: "Poco equilibrati nel primo tempo"

Al termine del match perso contro la Roma, il tecnico dell’Udinese Luca Gotti su Dazn ha commentato la sconfitta: “L’avversario si è meritato di fare un primo tempo di grande livello. La Roma al 4′ minuto ha fatto gol alla prima azione, noi non siamo riusciti ad avere le misure giuste di squadra, eravamo poco equilibrati, per tutto il primo tempo. Poi un rigore ‘così’ ha dato la tranquillità alla Roma per gestire la gara. Nella ripresa abbiamo cercato di rientrare piano piano in partita, ci siamo andati vicini con quella occasione di Deulofeu che avrebbe fatto vedere 25 minuti finali diversi”.

Udinese meglio nella ripresa: “Noi di solito siamo bravi a gestire queste situazioni, ma oggi ci siamo dimostrati impreparati davanti a questo. Ci siamo focalizzati sulla possibilità d conquistare metro dopo metro la possibilità di rientrare in partita”.

OMNISPORT | 14-02-2021 15:32