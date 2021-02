Udinese-Hellas Verona, le parole di Ivan Juric

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa prima della sfida del suo Hellas Verona contro l’Udinese. Il Verona ha perso le ultime due trasferte di Serie A e non arriva a tre sconfitte esterne di fila da maggio 2018, quando toccò quota otto, mentre l’Udinese ha pareggiato le ultime due partite casalinghe di campionato e non arriva a tre pareggi interni di fila in Serie A da marzo 2013.

Queste le parole di Juric:

“Che partita mi aspetto con l’Udinese? Una gara tosta. Lo scorso anno meritavamo di più in entrambe le partite, quest’anno invece – all’andata – abbiamo raccolto il bottino pieno nonostante le molte assenze. L’Udinese arriva da diversi risultati utili e da una vittoria convincente, subisce gol raramente ed è ben organizzata tatticamente”.

Juric si è esposto anche parlando dei singoli:

“Sarà una partita difficile, nella quale dovremo essere molto bravi. Come si affronta una coppia d’attacco inedita come quella che dovrebbe schierare l’Udinese? Le caratteristiche sono abbastanza chiare: Deulofeu è forte nell’uno contro uno, ha velocità e tecnica, mentre Llorente è tosto e tiene bene la palla. Vedremo se e come giocheranno insieme: noi ci adatteremo di conseguenza. Come arriviamo alla gara? Non potremo disporre di Ceccherini per infortunio, ma la scorsa è stata una buona settimana di allenamenti”.

Una chiusura viene dedicata ai reali obiettivi dell’Hellas Verona:

“Il nostro obiettivo, comunque, rimane la salvezza, ma siamo arrivati ad avere una rosa all’altezza per lottare contro tutti. Se il Verona ha fatto un passo avanti importante come crescita complessiva? Sono molto ottimista. Dipenderà anche da noi, giocatori e staff intendo, come proseguirà la nostra crescita, ma abbiamo i mezzi giusti per poter fare molto bene”.

