Udinese: in arrivo Sottil al posto di Cioffi

29-05-2022 11:53

Sulla panchina dell’Udinese, dopo l’addio di Gabriele Cioffi, è imminente l’arrivo di Andrea Sottil. Sarebbe lui infatti il principale candidato per sedere sulla panchina dei friulani nella prossima stagione. Da calciatore Sottil, torinese nato a Venaria Reale 48 anni fa, ha giocato nell’Udinese dal 1999 al 2003, in precedenza aveva militato in Serie A con Torino, Fiorentina e Atalanta e in seguito con Reggina e Catania. Il figlio Riccardo ha giocato l’ultimo campionato nella Fiorentina. Nella stagione appena conclusa ha allenato l’Ascoli in Serie B classificandosi al sesto posto e venendo eliminato dal Benevento al primo turno dei playoff.