Udinese-Lazio, Cataldi: "Sono molto amareggiato"

20-02-2022 23:59

Il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi ha commentato a Lazio Style Radio il pareggio per 1-1 contro l’Udinese alla Dacia Arena. La Lazio è imbattuta da cinque turni di Serie A (3V, 2N) e non registrava una serie altrettanto lunga di partite senza sconfitte nel massimo campionato dallo scorso aprile (cinque successi di fila con Simone Inzaghi in panchina). Ecco le parole di Cataldi:

“Oggi sono molto amareggiato. Dopo i primi venti minuti, siamo cresciuti parecchio. Mi dispiace, perché con due punti in più ci saremmo avvicinati a un qualcosa che sembrava insperato. Ma ciò che dobbiamo prenderci di oggi è la mentalità. In molti oggi hanno tirato fuori il meglio. Abbiamo fatto una buona partita. Siamo in crescita da mesi. Dispiace per la partita di Coppa Italia, dove abbiamo fatto quattro errori. Ma noi abbiamo iniziato un percorso di crescita. Porto? Possiamo fare una grande partita, soprattutto con il supporto e l’aiuto della nostra gente”.

OMNISPORT