Udinese, Luca Gotti: "Molto meglio il secondo tempo rispetto al primo"

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha analizzato la vittoria interna di oggi per 3-2 contro il Sassuolo di Dionisi. Queste le parole del tecnico friulano:

“Nella ripresa abbiamo avuto un atteggiamento più consapevole delle nostre qualità. Nel primo tempo, invece, alla prima difficoltà ci siamo smarriti. La partita si era incanalata bene, poi dopo l’infortunio (di Arslan, ndr) per venti minuti abbiamo pagato tantissimo in termini di pessimismo. Non solo abbiamo perso le distanze, ma sbagliato anche cose semplici. Nella ripresa con calma, complice anche il pareggio di Molina, abbiamo avuto un focus più preciso su quello che dovevamo fare in campo”.

Poi una parola su Deulofeu, vero uomo in più dell’Udinese dopo la partenza di De Paul:

“Ha fatto due tempi diversi, quindi riassume individualmente quello che ho detto prima. Nella prima frazione è stato molto impreciso, nonostante il gol: ha sbagliato cose che normalmente lui non sbaglia. Nella ripresa, sia dal punto di vista della gestione della palla che del contributo difensivo, è stato ottimo”.

