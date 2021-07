Udinese, Marino: "Abbiamo 3 giocatori no vax"

A un mese dall’inizio della Serie A, l’Udinese deve fare i conti coi calciatori no vax, come ha riportato il direttore dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino all’Ansa: “Nella squadra attualmente a disposizione di Luca Gotti ci sono 3 calciatori no vax su un totale di circa 35 atleti. Per loro è stato disposto il tampone rapido quotidiano da parte del dottor Fabio Tenore, responsabile sanitario della nostra formazione, che li monitora giorno per giorno”.

“Gli altri calciatori – prosegue Marino – si sono sottoposti alla vaccinazione già nel mese di maggio, potendo contare sulla piena disponibilità della Regione Friuli Venezia Giulia e dell’Azienda sanitaria. La proprietà del club si è attivata con grande slancio, fin da subito, non soltanto per sensibilizzare i propri tesserati, ma ha messo a disposizione la Dacia Arena come hub vaccinale, prima società in Italia a garantire questo tipo di spazi per incentivare e favorire la campagna. Molti dei calciatori vaccinati hanno inoltre partecipato a iniziative pubbliche per ricordare l’importanza della vaccinazione tra i supporter dell’Udinese e per la popolazione in generale”.

OMNISPORT | 22-07-2021 23:16