Udinese-Milan, moviola: i dubbi sul terzo gol per colpa di Theo, il rigore negato e la rete annullata

La prova dell’arbitro Sacchi al Bluenergy Stadium nell’anticipo di A analizzata da Marelli e Calvarese, il fischietto di Macerata ne ha ammoniti due

Quella passata per Juan Luca Sacchi, la scelta di Rocchi per Udinese-Milan, è stata una stagione ricca di soddisfazioni, dall’esordio di De Rossi sulla panchina della Roma a Inter-Lazio. L’arbitro di Macerata, 40 anni a ottobre, ha diretto 16 partite in Serie A, 4 in B e due in Coppa Italia (Lazio-Genoa agli Ottavi e Juve-Frosinone ai Quarti). Oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. In stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina e deludere ancora in Udinese-Inter ma come se l’è cavata ieri il fischietto marchigiano?

I precedenti di Sacchi con Udinese e Milan

Sacchi aveva diretto l’Udinese in 7 occasioni per un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. L’ultima volta che ha incrociato i friulani è stato lo scorso 28 settembre in Udinese-Inter 2-3. Ha già diretto un confronto tra Milan e Udinese quello finito 0-1 il 4 novembre 2023 a San Siro. Il Milan ha 5 precedenti con Sacchi per un totale di 2 vittorie e 3 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e C.Rossi, Crezzini IV uomo, Marini al Var e Massa all’Avar, l’arbitro ha ammonito Bijol e Terracciano.

Udinese-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 34′ Lucca finisce a terra in area dopo un contatto con Pavlovic, ma l’arbitro lascia proseguire: la trattenuta, anche se leggera, c’è. All’84’ Pulisic va via sulla sinistra, si sposta il pallone e calcia verso la porta. Ehizibue devia il tiro, ma serve di fatto un assist ad Abraham, che di testa anticipa e batte Okoye. Sacchi, però, annulla per fuorigioco dell’attaccante inglese. Primo giallo al 74′, è per Bijol. All’89’ ammonito Terracciano per un fallo su Payero. Dopo 5′ di recupero Udinese-Milan finisce 0-4.

La precisazione di Marelli

A propiziare la rete del 3 a 0 è stato il terzino francese, autore di una corsa sulla fascia partita da centrocampo e arrivata fino all’area di rigore, terminando con un tiro potente sul primo palo dove il portiere dell’Udinese nulla ha potuto. Durante l’azione del gol, si vede Theo Hernandez uscire e poi rientrare dalle linee perimetrali che delimitano il terreno di gioco: tutto regolare? A spiegarlo è anche Luca Marelli, ai microfoni di DAZN: “Episodio già visto nel derby d’andata di Coppa Italia. Theo corre fuori dal terreno di gioco, è irregolare? No. Sarebbe punibile solo se trae in inganno gli avversari. Theo continua la sua corsa, in un’azione del tutto regolare: dunque anche rete regolare”.

La moviola di Calvarese

Sul rigore reclamato dall’Udinese fa chiarezza Calvarese. Sul suo sito l’ex arbitro spiega: “Lucca protesta per una trattenuta ai suoi danni da parte di Pavlovic in occasione di un cross dalla sinistra. Sacchi non fischia rigore e la sua decisione viene supportata dal VAR. Una scelta che mi trova d’accordo: il difensore serbo non spinge, la trattenuta è lieve, non prolungata e avviene con un braccio solo”.