Ecco il Milan di Conceiçao: "Europa? Contano i risultati", poi il messaggio ai tifosi dell'Udinese su Maignan

Il tecnico portoghese dei rossoneri applaude la sua squadra e dedica un messaggio ai tifosi dell'Udinese per il comportamento con Maignan

Il Milan schianta con un poker bello e convincete l’Udinese nella gara che apre la trentaduesima giornata di Serie A e prova a rilanciare le proprie ambizioni nella corsa verso un piazzamento europeo. Disegnato con un inedito 3-4-3 con la sorpresa di Luka Jovic al centro dell’attacco, il Diavolo mette in campo quella che, con molta probabilità, è la migliore prestazione con Conceiçao in panchina. Al termine, il tecnico portoghese si è complimentato con i suoi e invia un messaggio ai tifosi dell’Udinese per il loro comportamento nei confronti di Maignan.

Il Milan di Conceiçao

È proprio il caso di dirlo: questo è il primo vero Milan di Conceiçao. Ci sono voluti quattro mesi, ma contro l’Udinese si è visto finalmente un Diavolo cattivo, compatto e capace di difendere senza grosse sbavature. Intervistato da DANZ nel post gara in merito al nuovo modulo il tecnico portoghese ha spiegato: “Questo modulo ci ha permesso di crescere? Sì, è vero”.

Fattore tempo fondamentale per l’ex Porto: “Abbiamo avuto tempo per lavorare ed è stato molto importante. Dopo la sosta per le nazionali ero praticamente stato costretto a continuare con la difesa a quattro perché dovevamo lavorare ancora. Avanti così? Domani iniziamo a lavorare sull’Atalanta per essere competitivi anche contro di loro. Non sono un conservatore“.

La scelta Jovic

Interrogato sulla scelta di Jovic, il tecnico rossonero ha rivelato: “Mi è piaciuto molto come hanno lavorato davanti. Siamo stati bravi a essere compatti. Luka con il suo movimento ha fatto da supporto per Leao che andava in profondità. L’abbiamo preparata molto bene. Hanno lavorato tutti bene, ma anche nelle altre partite abbiamo attaccato bene. Lì siamo stati disastrosi a livello difensivo. Contro la Fiorentina abbiamo fatto due gol, ma potevamo farne altri, così come nel secondo tempo contro il Napoli“.

Il messaggio ai tifosi dell’Udinese

Conceiçao ha voluto poi sfruttare qualche secondo per complimentarsi con i tifosi del Bluenergy Stadium in merito al trattamento riservato a Maignan, fischiato praticamente per tutta la gara, ma poi applaudito al momento dell’uscita dal campo dopo il tremendo scontro di gioco con Jimenez: “Volevo fare i complimenti al pubblico di Udine su Mike. Hanno fischiato il giocatore, ma poi hanno applaudito l’uomo e questo è un gesto fantastico. Devo fare i complimenti a loro. Buone notizie da Mike? Sì sì”.

Europa nel mirino del Diavolo?

Infine, sul clean sheet che mancava da due mesi, il portoghese ha concluso: “Credo che la base di una squadra sia la fase difensiva. Non prendere gol, per me, è fondamentale. Mi è piaciuta la solidità della squadra, che ha capito come difendere, quando abbassarsi, quando andare nello spazio. Se credo nell’Europa? Pensiamo a lavorare. Non c’è bisogno di parlare più di tanto, quello che conta sono i risultati“… e quello di questa sera non può che rappresentare un nuovo inizio per un Diavolo che ha forse trovato una nuova, bellissima, identità.