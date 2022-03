Udinese-Napoli, Spalletti: "Ci giochiamo il futuro in queste 9 gare"

18-03-2022 16:11

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei partenopei alla Dacia Arena contro l’Udinese. Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 11 partite di Serie A contro l’Udinese, dalla stagione 2016/17 compresa in avanti. Tra le squadre attualmente in Serie A i partenopei hanno una striscia aperta più lunga solamente contro il Torino (13 gare di fila senza perdere).

Queste le parole di Spalletti:

“Percepiamo un grandissimo entusiasmo in questo momento. Prendiamo a esempio le ultime partite giocate e il percorso che porta allo stadio: era tutto un ‘vai frena, vai frena’. Questo è il tipo di affetto che alla squadra arriva, nel prossimo mercato non cercheremo sicuramente altri tifosi. I nostri li abbiamo e sono sufficienti, ora tocca a noi dargli delle gioie. Ci mancano ancora nove storie da raccontare e vogliamo fare di tutto per esserci. Dobbiamo fare di tutto per essere protagonisti perchè i nostri sostenitori ci sono sempre, sia a Napoli che in trasferta.

Un commento anche sul prossimo avversario, ovvero l’Udinese, che ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime quattro partite di campionato e non arriva a cinque gare di fila in cui entrambe le squadre in campo vanno a segno dal gennaio 2021:

“I problemi per questa gara sono parecchi, sia Marino che Pozzo sono in grado di costruire per gli obiettivi che vogliono raggiungere. Marino da ordine, in campo è così, i giocatori sono scelti bene per i loro obiettivi. Loro sono forti in contropiede appena ti scopri, sono forti sui calci da fermo con la loro fisicità, e hanno anche tanta qualità soprattutto in 3-4 elementi, giocatori forti che possono avere mercato. Sarà fondamentale l’equilibrio, gestire bene la gara e avere in mente per quale obiettivo giochiamo queste gare”.

OMNISPORT