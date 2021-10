Udinese, Padelli promuove Silvestri: "E' davvero forte"

19-10-2021 19:27

Daniele Padelli in estate è passato dall’Inter all’Udinese, dove svolge il ruolo di secondo portiere alle spalle del titolare Silvestri. L’ex estremo difensore bianconero è stato intervistato dai microfoni di Udinese Tv soffermandosi sul suo ruolo all’interno del mondo Udinese, per poi fare un commento sul giovane Silvestri. Ecco le sue parole:

“Ho 36 anni, diversi anni di calcio alle spalle e ho vissuto diversi spogliatoi. Quando arrivi ad una certa età ti metti a disposizione in toto, sia sul campo sia fuori, per la squadra. Alcuni giocatori vanno spronati un po’ di più, alcuni in un modo particolare e questo è il mio ruolo. Silvestri è veramente forte, secondo me l’Udinese ha fatto un acquisto incredibile. E’ un ottimo ragazzo, un lavoratore, ha qualità importanti e ci ha salvato in diverse occasioni”.

OMNISPORT