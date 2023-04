Udinese: praticamente fatta per Zemura

Difensore di fascia sinistra, classe 1999, di proprietà del Bournemouth: firmerà un contratto di cinque anni

L’Udinese sta già programmando la prossima stagione e ha praticamente chiuso per l’acquisto di Jordan Zemura, difensore di fascia sinistra di proprietà degli inglesi del Bournemouth. Classe 1999, l’esterno firmerà con i friulani un contratto di cinque anni che partirà dal prossimo 1 luglio. Il giocatore è in scadenza con la formazione di Premier League. In Friuli guadagnerà uno stipendio di 800 mila euro all’anno più i bonus.

Di nazionalità dello Zimbabwe, Zemura è nato però a Londra. Prima di approdare al Bournemouth, ha militato nel Charlton. Dovrebbe essere l’erede di Udogie, che si trasferirà al Tottenham a fine anno.