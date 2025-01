Udinese, Runjaic si blocca in diretta tv quando vede le immagini: "Non è possibile"

Siparietto in diretta tv durante il collegamento con Dazn, il filmato trasmesso mentre stava commentando la gara ha lasciato interdettoil tecnico

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Udinese è uscita con un punto e tanti rimpianti dalla sfida con l’Atalanta. Se c’era una squadra che avrebbe meritato il bottino pieno, era proprio quella friulana se non altro per le numerose occasioni da gol create. Quelle più nitide hanno fatto sobbalzare il tecnico Kosta Runjaic anche durante la conferenza stampa. “Non è possibile” ha tuonato il tedesco non nascondendo il rammarico per l’esito della sfida.

Il doppio legno di Sanchez nella stessa azione

Non è stato semplice per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini uscire indenne dal Bluenergy Stadium. La Dea è stata messa alla corde dall’Udinese, specialmente nel corso della prima frazione di gara. L’episodio che ha letteralmente gelato Kosta Runjaic in conferenza stampa è stato l’azione del doppio legno di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno ha dapprima colpito il palo di testa e poi centrato la traversa sulla ribattuta. Infine è intervenuto uno straordinario Carnesecchi a bloccare il tap-in di Lovric.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La reazione di Runjaic all’episodio

E così per Runjaic è stato difficile rispondere alle domande di DAZN durante la consueta intervista post-gara. Mentre la piattaforma streaming mostrava le immagini di quanto sprecato dall’Udinese, il tecnico tedesco si è bloccato interrompendo bruscamente il proprio discorso. “Ohi, ohi, ohi! Ecco, quando vedo questo non posso dire che va tutto bene“, la reazione apparentemente contenuta da parte del coach che in realtà moriva di rabbia dentro.

“It’s unbelievable!” e l’Udinese non vince

L’impietosa DAZN ha rimostrato nuovamente le immagini e la reaction è diventata ancor più incisiva. Runjaic si è lasciato andare ad un “Ohi, Ohi, Ohi! It’s unbelievable, unbelievable” (“È incredibile, incredibile!“) che lascia trasparire tutta l’incredulità per una palla che proprio non è voluta entrare. Cose che capitano nel calcio, con l’Udinese che ha abbandonato il campo con il rimpianto di una prestazione da tre punti che ne ha portato solo uno.