Udinese-Salernitana, moviola: Ebosele danno e beffa, i dubbi sul gol annullato

La prova dell'arbitro Manganiello analizzata ai raggi X, il fischietto di Pinerolo ha ammonito cinque giocatori ed ha espulso il jolly friulano

03-03-2024 05:40

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta di Rocchi per Udinese-Salernitana. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. In stagione aveva già diretto 7 gare di Serie A (Napoli-Udinese 4-1, Frosinone-Empoli 2-1, Udinese-Sassuolo 2-2, Atalanta-Lecce 1-0, Cagliari-Bologna 2-1, Monza-Sassuolo 1-0, Bologna-Lecce 4-0), 4 di B(Ternana-Cremonese 0-1, Parma-Reggiana 0-0, Sudtirol-Catanzaro 0-1, Spezia-Parma 0-1), 2 di Coppa Italia (Bologna-Cesena 2-0, Salernitana-Sampdoria 4-0) e due della massima serie cipriota (Apoel Nicosia-Apollon Limassol 1-1, Apollon Limassol-Omonia Nicosia 1-2) ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Manganiello con Udinese e Salernitana

Erano nove i precedenti dei bianconeri con il fischietto di Pinerolo, per un totale di tre sconfitte e sei vittorie: con lui l’Udinese non aveva mai vinto. L’ultima volta che Manganiello aveva arbitrato l’Udinese è stata in occasione della gara contro il Sassuolo pareggiata per 2-2 in questa stagione. Con la Salernitana, invece, erano otto le gare dirette, per un totale di quattro vittorie, tre pareggi ed una sconfitta.

Manganiello ha ammonito cinque giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini, con Massimi IV uomo, Serra al Var e Irrati all’Avar l’arbitro ha ammonito 5 giocatori ed ha espulso per doppio giallo Eboesel. Ammoniti Ebosele, Payero, Giannetti, Walace (U), Pellegrino (S). Espulso: Ebosele al 20′ st (U) per doppia ammonizione. Recupero: 3′ pt, 4′ st.

Udinese-Salernitana, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 13’ annullato il gol dell’1-1 all’Udinese. Zanoli, spinto da Lucca, manda un cross dalla destra alle spalle di Ochoa nella propria porta, ma l’azione è fermata per un fuorigioco di partenza dello stesso attaccante. L’assistente Giallatini ha fatto proseguire tutta l’azione ed ha segnalato l’off-side solo dopo che la palla era entrata in rete.

Al 16’ giallo meritato per Ebosele che al 64’, rimedia una seconda ammonizione per un pestone con piede a martello su Basic. C’è bisogno del check del Var perché l’episodio è contorto: al momento del contrasto infatti entrambi i calciatori cadono a terra doloranti. Ad avere la peggio, pur avendo commesso il fallo, è stato lo stesso Ebosele, che non è riuscito a lasciare il campo sulle sue gambe, necessitando dell’assistenza dello staff medico friulano dopo il cartellino rosso. Bene nel complesso Manganiello in Udinese-Salernitana.