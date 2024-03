Udinese-Salernitana 1-1 pagelle: Tchaouna e Kamara gol da oscar, chance sprecata dai granata

Top e flop Udinese-Salernitana: Kamara risponde a Tchaouna; Ochoa l'uomo dei miracoli. Bene Thauvin, Candreva e Maggiore. Deludono Lucca e Weissman

02-03-2024 17:09

Non serve a nessuno il pareggio (1-1) tra l’Udinese e la Salernitana. I friulani restano ancora nella zona che scotta e in casa allungano una striscia negativa paurosa: mai vittoriosi nel 2024, l’ultimo successo interno risale al 30 dicembre scorso contro il Bologna mentre i granata sono sempre ultimi. Primo punto per Liverani ma è un’occasione sprecata visto che la Salernitana ha giocato in superiorità numerica dal 64’ per l’espulsione di Ebosele. I gol, tutti nel primo tempo, sono entrambi da incorniciare: prima un gran tiro a giro di Tchaouna all’incrocio al 10′, poi prima del riposo il pari in rovesciata di Kamara. Da segnalare un gol annullato a Lucca (fuorigioco) e un palo di Tchaouna ma, anche sotto di un uomo, nella ripresa ha fatto meglio l’Udinese sebbene la Salernitana abbia avuto l’occasione finale con Candreva per vincere la gara.

Udinese-Salernitana, la chiave tattica della partita

Confermato il solito 3-5-1-1 per la squadra di Cioffi. Sorpresa tattica, invece, per gli ospiti: Liverani schiera per la prima volta la difesa a quattro, sempre a tre da inizio stagione. La Salernitana, in campo con il 4-3-1-2, schiera Zanoli sulla destra, Manolas e Pellegrino centrali e Bradaric sulla sinistra; Maggiore resta l’interprete di centrocampo affiancato da Coulibaly e Basic con Candreva in posizione di trequartista unico. In attacco Tchaouna, affiancato da Weissman, gioca da seconda punta e riesce a svariare sul fronte offensivo tra dribbling e giocate di qualità, oltre al super gol segnato ad inizio gara. L’Udinese, nel tentare di trovare buchi in area, porta Lovric dal centrocampo a giocare in avanti dietro le spalle di Lucca, raddoppiato dai centrali della Salernitana, e Thauvin a giocare quasi da esterno sinistro per portarsi l’uomo lateralmente.

Nel secondo tempo è la Salernitana ad arroccarsi dietro e a ripartire solo in contropiede. I bianconeri cercano di amministrare il gioco e di sfruttare gli inserimenti dei suoi laterali in area di rigore, per scardinare i raddoppi di marcatura della Salernitana sui suoi attaccanti. I granata restano bassi in fase di non possesso ma, quando provano a salire, portano i due esterni – Zanoli e Bradaric – alti a supporto della manovra offensiva.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Udinese-Salernitana

I top e flop dell’Udinese

Kamara 7. Segna a fine primo tempo su grande rovesciata nata da un cross di Thauvin. Sbaglia la palla del raddoppio al 61′ quando su inserimento dalla sinistra all’interno dell’area spedisce alto.

Segna a fine primo tempo su grande rovesciata nata da un cross di Thauvin. Sbaglia la palla del raddoppio al 61′ quando su inserimento dalla sinistra all’interno dell’area spedisce alto. Thauvin 6.5 . Trova l’assist al 45′ per Kamara su un cross verso il centro dell’area.

. Trova l’assist al 45′ per Kamara su un cross verso il centro dell’area. Lovric 6. Dal centrocampo si alza come seconda punta in fase offensiva per tentare di supportare Lucca.

Dal centrocampo si alza come seconda punta in fase offensiva per tentare di supportare Lucca. Lucca 5.5 E’ nel vivo del gioco ma sbaglia tutto : prima un gol sotto rete a botta sicura a due passi da Ochoa poi, al 40′ seppur in fuorigioco, si inserisce bene in profondità ma calcia a lato sul secondo palo a tu per tu con il portiere avversario.

E’ nel vivo del gioco ma sbaglia tutto prima un gol sotto rete a botta sicura a due passi da Ochoa poi, al 40′ seppur in fuorigioco, si inserisce bene in profondità ma calcia a lato sul secondo palo a tu per tu con il portiere avversario. Ebosele 5. Lascia in dieci l’Udinese a causa di una doppia ammonizione: il secondo giallo arriva dopo un suo intervento in netto ritardo su Bradaric al 64′.

I top e flop della Salernitana

Tchaouna 7.5 Trova il gol che apre la gara dopo 10 minuti con un sinistro a giro super da fuori area. Gioca da seconda punta sulla destra e riesce ad accentrarsi, sfruttando i suoi dribbling e velocità. Colpisce un palo al 69′ dall’interno dell’area, dopo un suo buon controllo su cross di Candreva.

Trova il gol che apre la gara dopo 10 minuti con un sinistro a giro super da fuori area. Gioca da seconda punta sulla destra e riesce ad accentrarsi, sfruttando i suoi dribbling e velocità. Colpisce un palo al 69′ dall’interno dell’area, dopo un suo buon controllo su cross di Candreva. Maggiore 6.5. Assist per Tchaouna. E’ il centrale basso di centrocampo, va a chiudere le linee di passaggio per arginare gli scambi palla tra Thauvin e i suoi compagni.

Assist per Tchaouna. E’ il centrale basso di centrocampo, va a chiudere le linee di passaggio per arginare gli scambi palla tra Thauvin e i suoi compagni. Candreva 6.5. Si accende a sprazzi ma quando ha palla al piede serve passaggi importanti ai suoi compagni come al 69′ per Tchaouna che riceve in area e colpisce un palo.

Si accende a sprazzi ma quando ha palla al piede serve passaggi importanti ai suoi compagni come al 69′ per Tchaouna che riceve in area e colpisce un palo. Ochoa 6.5 Evita un gol al 17′ ed impedisce a Lucca di segnare sotto rete da posizione ravvicinatissima. Compie tante parate importanti ma non riesce ad evitare il gol subito al 45′ da Kamara in rovesciata.

Evita un gol al 17′ ed impedisce a Lucca di segnare sotto rete da posizione ravvicinatissima. Compie tante parate importanti ma non riesce ad evitare il gol subito al 45′ da Kamara in rovesciata. Weissman 5. Poco nel vivo del gioco e della manovra offensiva. Non abile a cercare la giocata e a trovare il varco giusto.

Udinese-Salernitana: il tabellino del match

Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Festy, Lovric, Walace, Payero (67’ Ehizibue), Kamara (75’ Zemura); Thauvin, Lucca. A disp: Silvestri, Padelli, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Brenner, Samardzic, Kabasele, Pereyra. All. Cioffi

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli (86’ Sambia), Manolas (72’ Pasalidis), Pellegrino, Bradaric; Coulibaly (73’ Gomis), Maggiore (86’ Legowski), Basic; Candreva, Tchaouna; Weissman (71’ Ikwuemesi). A disp: Costil, Allocca, Martegani, Simy, Dia, Kastanos, Ferrari, Vignato. All. Liverani

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Note: Ammoniti: Payero, Giannetti, Walace (U), Pellegrino (S). Espulso: Festy (U) al 64’ per doppia ammonizione

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali dell’Udinese