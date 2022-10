23-10-2022 14:59

Il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil si congratula con i suoi giocatori nonostante la sconfitta con il Torino: “Sono soddisfatto della partita dei ragazzi, hanno dato tutto e spinto fino alla fine. Dovevamo essere più attenti sul primo gol, il Torino non si è mai visto nel secondo tempo e siamo stati disattenti anche in occasione del loro raddoppio”.

All’Udinese è mancata freddezza sotto rete: “Le occasioni le abbiamo avute, poi le partite, quando sono sul filo del rasoio si decidono con gli episodi e il Torino è stato bravo a sfruttare l’occasione. Siamo stati sempre aggressivi, ci è mancato il gol. Siamo abituati a giocare per vincere, nel secondo gol eravamo in parità numerica e siamo stati puniti. Dovevamo essere più attenti anche in occasione dello 0-1. È un peccato perché il Torino ha fatto poco per vincere la partita”.