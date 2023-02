Il tecnico dei friulani: "Dovevamo stare più attenti sul gol"

05-02-2023 18:38

Il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil ha commentato a Dazn il ko contro il Torino: “Gli episodi ci stanno penalizzando. Con il Bologna ci annullano un gol per un millimetro, oggi ci fanno un gol non in fuorigioco per un millimetro. Il Torino è un avversario tosto e, sul gol, dovevamo stare più attenti”.

“Peccato, perché in partite così equilibrate un episodio porta gli avversari avanti e diventa più complicato. Quando non vinci c’è sempre qualcosa di sbagliato che dobbiamo migliorare”.