Udinese, Sottil: “La squadra trascinerà il pubblico alla vittoria”

A -1 dalla sfida con lo Spezia del nuovo allenatore Leonardo Semplici, il tecnico bianconero si tiene stretto i recuperi di Perez e Masina e sprona i suoi a tornare a vincere alla Dacia Arena.

25-02-2023 15:53

L’ultima vittoria casalinga è arrivata nel mese di settembre contro l’Inter, da lì in poi l’Udinese di Andrea Sottil non è più riuscito a festeggiare i tre punti davanti ai propri tifosi, riuscirà la squadra a sfatare questo tabù contro lo Spezia?

Il tecnico se lo augura fortemente e fa anche il punto della situazione. “Siamo felici di riabbracciare Perez e Masina, avere tutti a disposizione è sempre un buon segnale, vuoi per gli allenamenti, dove c’è più intensità e qualità, vuoi per le partite dove ho più scelte disponibili”.

“Contro lo Spezia sappiamo benissimo che non sarà una gara facile ma noi vogliamo tornare a vincere di fronte al nostro pubblico, anzi sono certo che sarà la squadra a trascinare i tifosi verso la vittoria e verso l’entusiasmo finale”.

E poi ancora: “Pereyra è un giocatore straordinario che può giocare in tutti i ruoli, Thauvin deve ritrovare la miglior condizione, possono entrambe essere dei valori aggiunti sia ad inizio gara che a partita in corso”.