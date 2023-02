Udinese, Sottil: "Manca la vittoria, non la prestazione"

Il tecnico dei friulani promuove i suoi dopo il pareggio con il Sassuolo

12-02-2023 16:13

Il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil applaude i suoi dopo il pareggio con il Sassuolo: “Abbiamo fatto un’ottima partita, creando tanto, calciando 17 volte verso la porta e Silvestri che ha fatto zero parate. La squadra è stata brava e si è rimessa subito a giocare dopo ogni incassato. Nel secondo tempo abbiamo avuto due occasioni clamorose e anche chi è entrato ha dato tutto. L’Udinese ha fatto di tutto per vincere la partita contro un Sassuolo con elementi validi sia fra i titolari e la panchina”, sono le parole a Dazn.

“Faccio i complimenti a Pereyra che con poca condizione ci ha tenuto ad esserci. Se invece ragioniamo solo sul numero di vittorie io faccio un altro mestiere e sono soddisfatto. Questo è un gruppo straordinario, che lavora sodo tutti i giorni e accetta anche di andare in raduno qualche giorno prima dopo una prestazione non bella come quella di Torino. Ci giochiamo la vita e sono molto contento di quello che stanno facendo. Anche un 2006 come Pafundi ha dato tutto. Siamo dispiaciuti per la mancata vittoria ma dobbiamo analizzare lucidamente quanto accaduto”.