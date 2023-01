Udinese, Sottil: "Possiamo far male al Bologna"

14-01-2023 16:45

L’Udinese non riesce a vincere in campionato da ben dieci turni, dal 3 ottobre a Verona. Ma per Andrea Sottil ci sono buone possibilità che la striscia si interrompa contro il Bologna. Così alla vigilia a Udinese Tv: “Siamo tutti consapevoli che non si vince da un po’ di tempo, però dobbiamo restare calmi e lucidi perché siamo ancora ottavi e rispetto allo scorso anno abbiamo 25 punti invece di 17”.

“Sappiamo che dovremo entrare in campo con cattiveria e agonismo per sfoderare una prestazione da Udinese, ma allo stesso tempo giocare una partita ragionata, con ordine tattico e lucidità. Abbiamo le armi giuste per far male al Bologna“, ha aggiunto Sottil. Sui rossoblù ha detto: “Dobbiamo essere concentrati perché è una partita insidiosa, una squadra ben organizzata con attaccanti esterni molto veloci e pungenti”.