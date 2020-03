Udinese-Torino, scontro per un attaccante

In attesa di capire come si evolverà la situazione del campionato, alcune società stanno monitorando diversi profili per la prossima sessione di mercato.

Tra queste ci sono Udinese e Torino, che hanno messo nel mirino un attaccante: Federico Girotti. La punta, molto dotata fisicamente, ha un valore che si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Secondo Tuttosport Cairo ha provato l'affondo per il talento del River Plate già a gennaio ma senza successo.

SPORTAL.IT | 14-03-2020 17:27