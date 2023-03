Udinese, ufficiale: Success rinnova fino al 2025 con opzione al 2026

L'attaccante nigeriano classe 1996 ha fin qui collezionato 27 presenze con 6 assist vincenti

20-03-2023 22:33

“Udinese Calcio è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Isaac Success fino al 30 giugno 2025. Il nuovo accordo prevede anche un’opzione per il prolungamento di un ulteriore anno fino al 30 giugno 2026. L’attaccante nigeriano continuerà, così, per almeno altre due stagioni, ad essere un cardine della squadra con ben 6 assist in campionato”.

Con questo comunicato. la società friulana ha esteso il per oltre due anni (con possibilità del terzo) il rapporto professionale con l’attaccante nigeriano classe 1996 ex Watford, Malaga e Granada, che quest’anno ha collezionato 27 presenze in campionato, senza mai andare a segno, tuttavia servendo 6 assist vincenti.