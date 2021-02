Udinese-Verona, le formazioni ufficiali

L’Udinese non ha lo squalificato De Paul: in mezzo al campo ci sono Walace, Arslan e Zeegelaar. Davanti prima da titolare per Llorente, che affianca Deulofeu. In difesa giocano Bonifazi, Nuytinck e Samir.

Verona con il classico 3-4-2-1 e una sorpresa in attacco: l’ex Lasagna gioca, ma qualche metro più indietro rispetto al solito, assieme a Zaccagni e a sostegno di Kalinic. Dimarco in difesa, con Lazovic esterno a sinistra.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Verona:

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Arslan, Zeegelaar; Llorente, Deulofeu. All. Gotti

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Barak, Lazovic; Lasagna, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

OMNISPORT | 07-02-2021 14:19