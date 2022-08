Udogie si accorda con il Tottenham: "Con Conte crescerò"

14-08-2022 18:29

Tutto fatto per il trasferimento di Destiny Udogie in Premier League. Il giocatore resterà in prestito per un anno all’Udinese, e volerà a Londra nella prossima stagione.

Queste le sue parole a TMW dopo l’accordo: “Sono molto contento. È una bella sensazione andare in Premier, lavorare con Conte, firmare col Tottenham. Sono convinto che con mister Conte potrò crescere ancora. Per adesso è importante comunque anche tornare in prestito a Udine, voglio fare una bella stagione”.

