Uefa, Fatih Terim a Sky: “Peccato per la Fiorentina, l’Inter può farcela”

L’ex tecnico di Milan e Fiorentina ai microfoni di Sky: “Fiorentina? Mi dispiace per la città, per i tifosi, per la squadra, che aveva fatto una grande stagione. Inter City? Mi aspetto una grande finale”

08-06-2023 15:42

Il tecnico turco Fatih Terim, tra le quali ex di Milan e Fiorentina, ai microfoni Sky Sport, ha commentato la sconfitta in finale dei Viola. Ecco le dichiarazioni dell’esperto allenatore turco: “Peccato per la Fiorentina, ha fatto un grande lavoro arrivando in finale. Mi dispiace per la città, per i tifosi, per la squadra, che aveva fatto una grande stagione”.

L’attenzione poi si sposta sulla finale di Champions, l’ex tecnico del Milan ha detto la sua riguardo la possibilità dell’Inter di alzare il trofeo dalle grandi orecchie: “Sì, può farcela. Mi aspetto una grande finale. Conosco molto bene Calhanoglu e ogni anni gioca sempre meglio, partita dopo partita. Ha molta intelligenza, è un grande giocatore che può fare qualsiasi cosa in campo. L’Inter è una grande squadra, non sarà facile per il Manchester City e in una finale tutto può succedere”.

In chiusura un commento riguardo Spalletti: “Mi ha detto che aveva bisogno di prendersi un anno di riposo, gli ho detto di aspettarmi, che facciamo un anno di vacanza insieme. Adesso lui è il migliore”.