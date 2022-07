UEFA Women's Euro 2022, Italia-Belgio: le probabili formazioni

17-07-2022 09:00

L’Italia giocherà contro il Belgio nell’ultima giornata della fase a giorni dell’Europeo femminile. Milena Bertolini pare intenzionata a schierare tutte e tre le proprie punte di diamante, Bonansea-Girelli-Giacinti, per provare a qualificarsi ai quarti di finale.

Sara Gama sembra aver superato il fastidio alla coscia e sarà in campo a guidare la difesa, Bergamaschi-Rosucci-Simonetti in mediana, con Caruso in panchina dopo il discreto primo tempo contro l’Islanda. Martina Piemonte in panchina e pronta a fare la differenza dalla panchina.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Gama, Linari, Boattin; Bergamaschi, Rosucci, Simonetti; Bonansea, Girelli, Giacinti. All. Bertolini.

BELGIO (4-2-3-1): Evrard; Vangheluwe, Kees, De Neve, Philtjens; Vanhaervermaet, Biesmans; Dhont, De Caigny, Cayman; Wullaert. All. Serneels.