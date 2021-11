UEFA Youth League: poker Juventus, Atalanta k.o. con lo United

02-11-2021 18:15

La fase a gironi della Youth League manda in scena la 4ª giornata, con sfide importanti per le squadre italiane. Il martedì di coppa, che vede impegnate Juventus e Atalanta, porta gioie e dolori al calcio giovanile italiano.

La Juventus liquida lo Zenit con un secco 4-2. Bianconeri padroni della partita fin dai primi 45 minuti, quando vanno in goal con Iling, Mulazzi e Chibozo. A nulla serve la reazione dei russi nella ripresa con le reti di Belokhonov e Khvastukhin, perché la Juve arrotonda ulteriormente il punteggio con il sigillo finale di Maressa.

Con questo successo, la formazione di Andrea Bonatti si assicura il passaggio al turno successivo con due gare d’anticipo. Da conquistare ora il primo posto nel girone, conteso con il Chelsea che ha battuto per 5-0 il Malmoe.

Strada per la qualificazione decisamente più in salita per l’ Atalanta, che perde per 1-2 tra le mura amiche contro Il Manchester United. Accade tutto nel primo tempo, con il doppio vantaggio dei Red Devils firmato da Shoretire e Elanga e il goal su rigore di Renault che fa sperare in una rimonta della Dea.

I nerazzurri rimangono a quota 3 punti, con Manchester United e Villareal sopra di 6 lunghezze. Solo un miracolo può portarli alla fase successiva.

