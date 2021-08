Ufc, che batosta: Di Chirico ko dopo 17 secondi

Nulla da fare per Alessio Di Chirico. Il suo match sull’ottagono Ufc di Las Vegas è durato appena 17 secondi, quelli che sono bastati ad Abdul Razak Alhassan per mettere a segno un calcio alla testa e mandare al tappeto il fighter italiano.

A gennaio Di Chirico ha battuto Joaquin Buckley con lo stesso copione, ma questa volta le parti si sono invertite. Il combattente ghanese, reduce da tre sconfitte consecutive, si è dimostrato però ancora una volta letale nel primo round (in virtù di undici vittorie e tutte per ko alla prima ripresa), non lasciando scampo al rivale italiano.

Grande delusione per Di Chirico, che sarebbe potuto entrare nel ranking dei pesi medi Ufc. Occasione sprecata malamente dal 31enne romano, che ci proverà sicuramente nel prossimo incontro. Ma la top 15, dopo questo incontro, non sarà facile da raggiungere.

