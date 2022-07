UFC, Oliveria-Makhachev si sfidano a ottobre per il titolo dei pesi leggeri

17-07-2022 13:37

Charles Oliveira affronterà Islam Makhachev per il titolo dei pesi leggeri nell’evento principale di UFC 280 ad Abu Dhabi.

Oliveira è stato a lungo considerato il campione in carica dei pesi leggeri, anche se l’incontro sarà effettivamente per il titolo delle 155 libbre all’Etihad Arena il 22 ottobre.

Il brasiliano si era assicurato il titolo l’anno scorso dopo aver sconfitto Michael Chandler, per poi difenderlo contro Dustin Poirier a dicembre. Oliveira ha però rinunciato alla cintura dopo non aver raggiunto il peso forma per la difesa successiva, a maggio, contro Justin Gaethje, che ha poi sconfitto per sottomissione in un incontro non titolato all’UFC 274.

L’ex campione Khabib Nurmagomedov, ora ritirato, sosterrà il compagno di squadra e amico di lunga data Makhachev negli Emirati Arabi Uniti.

Oliveira ha anche trionfato negli ultimi 11 incontri consecutivi, e ora questo incontro per il titolo è davvero molto atteso, dato che si scontreranno due dei lottatori più talentuoso presenti al momento sulla scena.

Per Makhachev, Oliveira sarà l’avversario più tosto mai affrontato in UFC, dato che Dan Hooker e Arman Tsarukyan sono gli unici due pesi leggeri tra i primi 15 che il russo ha sconfitto nelle sue 11 vittorie in UFC.