Il Chelsea cambia dopo la sconfitta contro l'Aston Villa in Premier: via il tecnico Graham Potter, squadra momentaneamente affidata a Bruno Saltor. Con una suggestione intrigante.

02-04-2023 23:55

La sconfitta casalinga con l’Aston Villa ha provocato un terremoto al Chelsea. I Blues, undicesimi in campionato, hanno deciso di esonerare Graham Potter, l’allenatore strappato sette mesi fa al Brighton per 25 milioni di euro. Neppure il mercato di gennaio faraonico, coi 700 milioni spesi dal club per potenziare la squadra, è servito a migliorare i risultati in campionato. E allora, anche in vista della Champions League – dove il Chelsea sfiderà il Real Madrid – la proprietà ha deciso di cambiare, con la squadra affidata momentaneamente a Bruno Saltor.

Chelsea, via Potter: il comunicato del club

Queste le parole dell’azionista di riferimento Todd Boehly, contenute in un comunicato dei Blues: “Vogliamo sentitamente ringraziare Graham per il suo contributo. Abbiamo il massimo rispetto per lui sia come tecnico che come persona: si è sempre comportato con grande professionalità e integrità e siamo tutti delusi che si sia arrivati a questa decisione. Insieme ai nostri incredibili tifosi, dobbiamo tutti compattarci attorno a Bruno e alla squadra e concentrarci sul resto della stagione. Ci aspettano dieci partite di Premier e i quarti di Champions. Metteremo il massimo dello sforzo e dell’impegno in ciascuna di queste partite, per poter concludere la stagione nel migliore dei modi”.

Nagelsmann il successore di Potter al Chelsea?

Potter era subentrato a Tuchel, esonerato a inizio stagione visti i risultati negativi della squadra in campionato. E un tecnico tedesco potrebbe prendere il posto di Saltor nei prossimi giorni. Sono insistenti, infatti, le voci che vorrebbero Julian Nagelsmann come nuovo allenatore dei londinesi. Nagelsmann “liberato” pochi giorni fa dal Bayern Monaco, che al suo posto ha ingaggiato proprio Tuchel. Adesso l’ex allenatore dei bavaresi potrebbe compiere il percorso inverso.

