Ufficiale, il terzino Cassandro al Lecce dal Cittadella

17-01-2023 12:04

“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Cassandro dall’A.S. Cittadella. Il terzino destro ha sottoscritto un accordo di tre anni con opzione per altri due”. Così il club salentino ha ufficializzato l’approdo in giallorosso del terzino destro di Dolo, classe 2000.

Cassandro, in questa stagione con la maglia del Cittadella, ha collezionato 18 presenze, quasi tutte da titolare, ponendosi come autentico pilastro della formazione timonata da mister Edoardo Gorini ed è stato in campo per tutti i 90′ nell’ultimo match dello scorso weekend vinto 2-1 dai veneti a Pisa.