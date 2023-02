Ufficiale, l'ex Milan Luiz Adriano torna all'Internacional

L'attaccante brasiliano rientra dopo 15 anni nel club della sua città Porto Alegre

22-02-2023 17:09

Dopo quindici anni, l’ex attaccante del Milan Luiz Adriano torna ad indossare la maglia dell’Internacional di Porto Alegre, città che gli ha dato i natali e che lo ha vsto crescere anche calcisticamente. Il classe 1987, si è ufficialmente accordato per circa un anno e mezzo con il club brasiliano, ovvero fino al 30 giugno 2024.

In seguito all’esperienza al Milan tra il 2015 e il 2017 (appena 6 gol in 36 presenze, giunto in rossonero dopo otto anni di Shakhtar Donetsk), Luiz Adriano ha vestito le maglie di Spartak Mosca, Palmeiras, e Antalyaspor, formazione della massima divisione del calcio turco da cui si è recentemente svincolato.