Ufficiale, l'ex Roma e Fiorentina Gerson lascia il Marsiglia e torna al Flamengo

03-01-2023 18:34

A ricordarselo in particolar modo sono i tifosi di Roma (che l’aveva portato in Serie A dal Fluminense) e Fiorentina: due stagioni (dal 2016 al 2018) in maglia giallorossa e, poi, il prestito in viola. Il centrocampista (e trequartista) brasiliano Gerson, classe 1997, è ufficialmente – e ancora una volta – un giocatore del Flamengo.

Nel club rubronegro, Gerson era già tornato subito dopo la Fiorentina, tra il 2019 e il 2021 per poi riprendere la via del Vecchio Continente, nella fattispecie quella della Francia, in cui ha indossato la casacca dell’Olympique Marsiglia. Nell’ultima stagione e mezza di Ligue 1, un ottimo bottino fatto di 61 presenze e 11 gol per lui.