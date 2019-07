Ufficiale: lo stadio dell'Atalanta diventa Gewiss Stadium

Lo stadio Atleti Azzurri d'Italia non esiste più. Come già preannunciato da diversi mesi, in concomitanza con l'inizio della stagione 2019-2020 l'impianto di Bergamo, che è di proprietà dell'Atalanta, cambia denominazione e diventa Gewiss Stadium. Una denominazione che diventa ufficiale a partire dal 1° luglio, come spiegato dalla stessa Atalanta tramite un comunicato.

Costruito nel 1928 come stadio Mario Brumana, nel corso dei decenni ha subito svariate modifiche anche nella propria denominazione, diventando Comunale e poi appunto Atleti Azzurri d'Italia dal 1994. L'Atalanta lo ha acquistato dal Comune di Bergamo nel 2017.

"Come annunciato nel comunicato dello scorso 30 aprile – scrive la società orobica nella sua nota ufficiale -, Atalanta B.C. e Gewiss hanno sottoscritto un accordo di partnership per sei stagioni a partire da quella 2019-2020 al via oggi, lunedì 1° luglio. Proprio da oggi, lo stadio di Bergamo assume quindi ufficialmente il nome di Gewiss Stadium".

"Atalanta e Gewiss, due grandi realtà simbolo dell'identità e dell'eccellenza bergamasche, che incrociano il loro destino sul rettangolo verde. Due grandi famiglie imprenditoriali che hanno scelto di lavorare fianco a fianco per fare di Bergamo una grande città", si legge ancora nel comunicato.

SPORTAL.IT | 01-07-2019 20:23