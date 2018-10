Ufficiale, niente Australia per Lorenzo

Jorge Lorenzo salterà anche il Gran Premio d'Australia. Il centauro della Ducati, che ha dato forfait in Giappone per l'infortunio al braccio, non ci sarà neanche a Phillip Island.

"Jorge tornerà già oggi a casa per sottoporsi a ulteriori controlli medici e accelerare il recupero al polso sinistro. Salterà il GP di Phillip Island e cercherà di essere il più in forma possibile in Malesia. #ForzaJorge", è la nota della Ducati. A sostituirlo potrebbe essere Alvaro Bautista, escluse le ipotesi Bayliss e Pirro.

SPORTAL.IT | 21-10-2018 08:35