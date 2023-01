Ufficiale: preso dalla Roma Shomurodov, è lui il rinforzo dello Spezia

Il giocatore ha deciso di trasferirsi allo Spezia dopo aver vestito la maglia giallorossa per quasi due stagioni: arriva a titolo temporaneo, in prestito fino a giugno

30-01-2023 18:13

Altro trasferimento: dalla Roma arriva allo Spezia a titolo temporaneo Eldor Shomurodov, che rimarrà in Liguria fino al 30 giugno 2023. Il 27enne attaccante uzbeco è arrivato alla Roma nell’estate del 2021 dal Genoa: l’esordio risale al 19 agosto 2021, nell’andata dei Play Off di Conference League con il Trabzonspor. Shomurodov ha collezionato 6 gol in 48 presenze.

In una fase iniziale della finestra di riparazione del calciomercato, sembrava che il giocatore potesse approdare alla Fiorentina. Ma in queste ultime ore ha avuto la meglio lo Spezia che si ritrova con un attaccante in più, a una manciata di ore dalla chiusura del mercato.

