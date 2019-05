Ultima giornata di A, date, orari e tv: Ecco la situazione

La contemporaneità – tanto invocata anche nelle scorse settimane – verrà garantita ma solo per chi ha ancora un obiettivo in palio. Non sono state ancora ufficializzate date ed orari dell’ultima giornata di serie A e si aspetta di conoscere il risultato di stasera di Lazio-Bologna per stilare il calendario per gli ultimi 90′ che devono ancora dare verdetti sia per la Champions e l’Europa League che per la salvezza.

LE IPOTESI – Allo stato sono solo tre le partite in cui non c’è niente in palio e si tratta di Cagliari-Udinese (entrambe salve e senza possibilità di lottare per l’Europa), Frosinone-Chievo (entrambe retrocesse) e Sampdoria-Juventus. Facile immaginare pertanto che questi tre match vengano anticipati al sabato (i bianconeri alle 20.30 le altre due presumibilmente alle 18 ma c’è anche l’ipotesi che Samp-Juve giochi da sola di venerdì), per favorire le tv, dal momento che non c’è obbligo di contemporaneità con le altre partite. Giocheranno sicuramente di domenica, con orario fissato alle 20.30, tutte le partite che vedono gli intrecci tra coppe e salvezza. L’Atalanta di Gasperini affronterà il Sassuolo: un successo garantirebbe ai bergamaschi la certezza di partecipare alla prossima edizione della Champions. Obiettivo che ha anche il Milan, impegnato in trasferta contro la Spal: la squadra di Gattuso avrà però bisogno di incastri positivi dagli altri campi. Molto dipenderà dall’esito del match tra Inter-Empoli, incrocio Champions/salvezza decisivo per entrambe da vivere con il fiato sospeso. La Roma di Ranieri sfiderà all’Olimpico il Parma per conquistare i tre punti e attendere di conoscere i risultati degli altri campi. In chiave salvezza è un vero e proprio spareggio per restare in A quello tra Fiorentina e Genoa che si giocherà al Franchi. Si giocherà di domenica anche Torino-Lazio, perchè comunque vada a finire stasera Lazio-Bologna sarà decisiva per stabilire quantomeno sesto e settimo posto.

IL DUBBIO – Resta in bilico una partita, ovvero Bologna-Napoli. Se la squadra di Mihajlovic stasera conquista almeno un punto all’Olimpico è aritmeticamente salva. Con il Napoli che da tempo ha blindato il secondo posto, anche Bologna-Napoli rientrerebbe tra le partite senza obiettivi in palio e verrebbe probabilmente anticipata a sabato sera. Questo il quadro ipotetico (su Dazn andrebbero in diretta probabilmente Sampdoria-Juve e un’altra gara delle 20.30 di domenica, le altre su Sky)

Atalanta-Sassuolo, domenica 26 maggio;

Bologna-Napoli, domenica 26 maggio o sabato 25 maggio

Cagliari-Udinese, SABATO 25 maggio

Fiorentina-Genoa, domenica 26 maggio;

Frosinone-Chievo, SABATO 25 maggio

Inter-Empoli, domenica 26 maggio;

Roma-Parma, domenica 26 maggio;

Sampdoria-Juventus, venerdì 24 maggio o SABATO 25 MAGGIO

Spal-Milan, domenica 26 maggio;

Torino-Lazio, domenica 26 maggio.

SPORTEVAI | 20-05-2019 10:06