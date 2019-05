Serie A, ecco chi retrocede: tutte le combinazioni

Una giornata al termine del campionato di Serie A, ma ancora tante le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere. C’è da evitare un solo posto e sono in quattro a tremare e a sperare di non dover accompagnare in B Frosinone e Chievo. Salvo il Parma dopo la vittoria sulla Fiorentina, che è invece inguaiata, ok anche l’Udinese, al riparo da sorprese in qualsiasi caso di parità a quota 40 punti.

Vediamo la situazione nel dettaglio:

Bologna

La squadra di Mihajlovic ha due partite da giocare, lunedì a Roma contro la Lazio e poi in casa contro il Napoli. Calendario non facile, ma ai rossoblù basterebbe un punto per festeggiare. In caso di doppia sconfitta, Bologna retrocesso in caso di arrivo a 40 punti con Genoa e Fiorentina se la squadra di Prandelli non vincesse almeno con due reti di scarto. In caso di arrivo a 40 punti con Fiorentina, Genoa e Udinese, il Bologna retrocederebbe per la peggior classifica avulsa.

Fiorentina

Viola in caduta libera e non aiutati dal calendario che li opporrà al Genoa in un drammatico scontro diretto. Fiorentina salva se non perde, o se perde con un gol di scarto ma perde anche l’Udinese e se l’Empoli non vince a San Siro contro l’Inter. Gigliati salvi anche in casa in caso di arrivo a tre con Genoa e Bologna, ma sempre a patto di non perdere con più di un gol di scarto. La classifica avulsa condannerebbe la Fiorentina solo contro il Genoa, ovviamente in caso di sconfitta

Empoli

Toscani in risalita dopo tre vittorie consecutive, ma c’è di fronte l’ostacolo Inter. Salvezza certa in caso di vittoria a San Siro, ma anche facendo lo stesso risultato del Genoa. In caso di parità di punti con i rossoblù invece azzurri condannati dagli scontri diretti.

Genoa

I rossoblù sono in apnea, in B a 90’ dal termine, ma anche padroni del proprio destino, perché sarebbe salvezza certa in caso di vittoria a Firenze e di parità di punti, 40, con qualunque squadra. In caso di pareggio contro i viola, invece, Prandelli dovrà sperare che l’Empoli perda contro l’Inter.



SPORTAL.IT | 19-05-2019 18:44