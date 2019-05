Offese razziste, Mihajlovic racconta tutto e accusa un agente

Ha fatto scalpore ed è diventato virale il video del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, trattenuto a stento da alcuni poliziotti fuori dallo stadio Olimpico prima della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. L'allenatore serbo, vittima di un insulto razzista ("zingaro di m…") non è riuscito a trattenersi e si stava scagliando contro chi lo aveva offeso.

Inizialmente si era parlato di un tifoso laziale: la famiglia di Mihajlovic e poi lo stesso tecnico hanno smentito le prime versioni dell'accaduto, accusando invece un poliziotto.

"Ma quali tifosi della Lazio? Io sono stato insultato da un poliziotto! È già una vergogna sentirsi urlare zingaro di m… durante le partite allo stadio dai tifosi avversari. E non sento mai uno speaker invitarli a smetterla. Ma non accetto che a dirmelo sia un poliziotto, uno in divisa, chiamato a far rispettare l’ordine, non ad aggredire e insultare. E quando mercoledì è successo, ho reagito", sono le parole di Mihajlovic riportare da Il Resto del Carlino.

Giovedì era intervenuta su Instagram la moglie, Arianna Rapaccioni: "Non è stato un tifoso biancoceleste, bensì un rappresentante delle forze dell'ordine (probabilmente un vigile, sono in corso accertamenti) addetto al controllo dei varchi d'accesso allo stadio Olimpico".

Sempre sui social è arrivata la replica del Comando di Polizia Locale di Roma Capitale, che ha emesso un comunicato ufficiale: "In merito alle offese indirizzate al tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, il Comando della Polizia Locale di Roma Capitale esprime sdegno e dispiacere per l’accaduto, ma le affermazioni contenute in un post pubblicato sul profilo Instagram da parte della moglie dell’allenatore, che indicano un agente della Polizia Locale come probabile responsabile, ancor prima che siano stati svolti i dovuti accertamenti, è un fatto grave che rischia solo di alimentare ulteriore odio nei confronti di chi indossa una divisa. Il Corpo si mette a disposizione per raccogliere la denuncia nel caso la famiglia Mihajlovic abbia certezza di quanto dichiarato".

SPORTAL.IT | 17-05-2019 09:19