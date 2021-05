Ultima indiscrezione su tecnico Napoli fa infuriare tifosi: Basta

Si credeva che Allegri fosse l’ultimo nome accostato alla panchina del Napoli ed anche con grandi chances di essere davvero l’erede di Gattuso: con il Real che tentenna (e che sembra orientato a scegliere Raul al posto di Zidane) l’ex allenatore della Juve era considerato in pole per diventare il nuovo tecnico partenopeo ma nelle ultime ore c’è stato un sorpasso. Il nome a sorpresa è quello di Sergio Coincecao, che circolava già da qualche giorno ma che ora viene sponsorizzato da sempre più autorevoli testate.

Anche per Sportmediaset l’ex Lazio e Parma è in pole. Conceição aveva un accordo verbale con la dirigenza del Porto per rinnovare fino al 2023, ma nulla è mai stato messo nero su bianco. Conceicao ha il contratto in scadenza il 30 giugno e in patria sembrano sicuri che sia pronto per una nuova avventura. Napoli, a questo punto, sembra la piazza più probabile: la trattativa con Spalletti ha subìto una brusca frenata e l’opzione Inzaghi non convince De Laurentiis, soprattutto per questioni tattiche, visto che il 3-5-2 dell’allenatore piacentino difficilmente si adatterebbe agli uomini a sua disposizione (Insigne e Lozano su tutti). Il presidente del Napoli si sarebbe “innamorato” di Conceicao dopo aver visto il Porto eliminare la Juve in Champions.

I tifosi si sfogano sui social

Fioccano i commenti dei tifosi che si lamentano su twitter_ “In 24h ho letto di: Spalletti, Allegri, Juric, Italiano, quello del Lille e ora Conceicao… e se alla fine arrivasse Oronzo Canà?” o anche: “Domani il favorito per la panchina del Napoli chi sarà ?! Sottil, Gotti? Chiedo..” oppure: “Hanno cacciato 100 nomi quindi avranno la faccia tosta di dire: “.. Come da nostra esclusiva..” o anche: “È più facile che io diventi papa che Conceicao alleni il Napoli” e ancora: “Bastaa si gioca una partita fondamentale, avete rotto voi e l’allenatore! ” e infine: “15 allenatori ci hanno accostato, 15 li mettiamo tutti in campo e ci facciamo una squadra di pallone”.

SPORTEVAI | 23-05-2021 09:31