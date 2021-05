Non solo Galtier: altre piste estere per il Napoli post-Gattuso

Si allunga la lista di nomi di allenatori in lizza per sostituire Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. Se gli azzurri dovessero battere il Verona, certificando la qualificazione alla prossima Champions League, diversi tecnici sarebbero interessati alla squadra partenopea: la prospettiva di giocare nell’Europa dei grandi e di allenare una squadra forte, potenzialmente in grado di lottare per lo scudetto, è allettante per molti. Anche all’estero.

Due nomi nuovi per il post-Gattuso

E non è un caso che negli ultimi giorni sia circolato il nome di Christophe Galtier, allenatore del Lille che domenica potrebbe vincere la Ligue 1. Oltre a Galtier, però, altri due tecnici attualmente impegnati all’estero ma con un passato in Italia sarebbero nella lista di Aurelio De Laurentiis.

Secondo il Corriere dello Sport si tratta di Rudi Garcia, tecnico ex Roma attualmente al Marsiglia, e Sergio Conceiçao, ex centrocampista di Lazio e Inter, che pare aver catturato l’attenzione di ADL eliminando la Juventus dalla Champions League con il Porto.

Tifosi scettici su Garcia e Conceiçao

Due ipotesi, quelle di Garcia e Conceiçao che non convincono però i tifosi azzurri. “Ogni giorno nuovo allenatore… ma decidetevi”, commenta Francesco su Facebook. “Ma quanti allenatori si possono mettere in panchina?”, domanda invece Vincenzo. “Io spero che lunedì De Laurentiis dia il nome della allenatore così finisce ‘sta farsa”, commenta Pietro.

Marco, invece, entra nel merito della notizia: “Garcia spero di no, Conseiçao allena da poco. A questo punto preferirei Galtier, ha dimostrato di valere con il Lille”.

SPORTEVAI | 21-05-2021 09:44