01-09-2022 20:21

Alle 20.00 si è chiuso ufficialmente il mercato estivo per le nostre squadre di Serie A, ma rimane aperto ancora in alcuni campionati esteri, che dunque possono comunque continuare a prelevare giocatori dal nostro campionato.

Milan, Inter e Juventus hanno fatto, o stanno ancora facendo, un buon uso di queste ore, sfruttate principalmente per mettere le ultimissime toppe alla propria rosa.

Zakaria-Juventus-Chelsea: in corso le visite mediche al JMedical

Questa è una trattativa lampo, nata proprio nella giornata di oggi e ancora non conclusa. In Premier League, al contrario di quanto succede in Serie A, il mercato rimarrà aperto fino alle 24.00 di oggi, e questo dà la possibilità al Blues di sperare nell’acquisto di Zakaria, un giocatore arrivato alla Juventus a gennaio ma che, nonostante le buone prestazioni, non ha mai convinto per davvero Max Allegri.

Come riportato da Sky Sport, e in particolare dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Zakaria sta svolgendo in questi minuti le visite mediche per il Chelsea al JMedical, sede solita delle visite dei giocatori in entrata. Questa formula, ossia di far svolgere i controlli medici nella propria sede, non è nuova in momenti in cui i tempi sono molto stretti. Lo stesso Paredes ha svolto le visite a Parigi e non a Torino.

Sempre secondo Di Marzio, la trattativa sarebbe impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto sulla base di 34 milioni di euro e un contratto di cinque anni per lo svizzero.

Mancano ancora poche ore, ma dalla redazione di Sky Sport ritengono che l’affare alla fine si farà, anche perchè i bianconeri ora in mezzo sono pieni.

Acerbi-Inter, finalmente c’è l’ufficialità

Sembrava sfumato il trasferimento di Francesco Acerbi dalla Lazio all’Inter, con Zhang che si mostrava perplesso su questa trattativa. Le insistenze di Simone Inzaghi, che ha allenato Acerbi per molti anni nella Capitale, hanno infine avuto la meglio, e l’ex Sassuolo e Milan arriva finalmente a prendere il posto in rosa di Andrea Ranocchia, che si è trasferito al Monza.

Questo il comunicato ufficiale apparso poco fa sul sito dei nerazzurri:

“Il difensore centrale approda in nerazzurro dalla Lazio. Indosserà la maglia numero 15

Esperienza e determinazione: con l’arrivo in nerazzurro Francesco Acerbi apre un nuovo capitolo della sua storia professionale. I primi passi tra i professionisti li muove a Pavia, punto di partenza di una lunga gavetta, la base fondante di una carriera costruita pezzo dopo pezzo. Dopo i prestiti al Renate e allo Spezia, il ritorno da protagonista prima dell’approdo in Serie B con la Reggina, di cui diventa il principale riferimento difensivo.

L’anno dopo è Serie A, per la prima volta. Veste infatti la maglia del Chievo con cui esordisce nella massima serie, poi la parentesi al Milan prima del quinquennio con il Sassuolo, dove si afferma come uno dei difensori più performanti del campionato, collezionando anche il suo primo gettone con la maglia Azzurra.

Nella stagione 2018-19 l’arrivo a Roma, sponda biancoceleste, dove conquista una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, trofei a cui nell’estate del 2021 si aggiunge il titolo di campione d’Europa con la Nazionale Italiana.

Ora, è tempo di una nuova avventura.

Benvenuto all’Inter, Francesco!”.

Il Milan ha il nuovo mediano: ecco Aster Vranckx

Dopo tanti problemi in un mercato molto più impegnativo di quanto preventivato, il Milan riesce finalmente a trovare, nell’ultimo giorno utile, il sostituto di Franck Kessie, volato a parametro zero a inizio mercato al Barcellona di Xavi.

Nello specifico, il Milan acquista Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2001, prelevato in prestito dal Wolfsburg. Non c’è ancora l’annuncio ufficiale ne sul sito rossonero ne sui social, ma già da almeno un’ora a questa parte il suo nome compare sul sito ufficiale della Lega Serie A.

Stefano Pioli ora ha anche numericamente la rosa al completo, finalmente e dopo tante difficoltà anche legate ai rinnovi di Maldini e Massara. La corsa al secondo Scudetto consecutivo può cominciare.

Oltre a Vranckx, è stato depositato in Lega anche il contratto di Sergino Dest, terzino destro arrivato dal Barcellona per sopperire all’infortunio di Florenzi.