31-08-2022 17:42

Dopo lo 0 a 0 con il Sassuolo, con la testa già al derby, arrivano buone nuove in casa Milan. A meno di due giorni dalla fine del mercato si chiude la sessione acquisti per i rossoneri. Dopo l’ufficialità del closing che passa il club nella mani di RedBird arriva anche Vrankcx.

Milan, si chiude il mercato

Il mercato del Milan, salvo colpi di scena si conclude oggi, mercoledì 31 agosto. Stando alle ultime la dirigenza rossonera, che oggi ha ufficializzato il closing che porta il club nelle mani del fondo americano di Gerry Cardinale di RedBird, ha chiuso l’affare Vrankcx. Il giovane, considerato dalle buone prospettive a centrocampo, dovrebbe già arrivare questa sera a Milano per le visite mediche e per la firma sul contratto.

Milan, l’ultimo affare è Vrankcx

Wolfsburg. Le due parti, da qualche giorno, avevano raggiunto l’intesa, ovvero prestito oneroso con diritto. Oggi, 31 agosto, sono stati limati gli ultimi dettagli che riguardano l’aspetto economico: ovvero 1,5 milioni per il prestito e 12 per il diritto di riscatto. Già all’inizio di questa settimana erano arrivate delle avvisaglie dell’interesse rossonero per il 19enne centrocampista belga delLe due parti, da qualche giorno, avevano raggiunto l’intesa, ovvero prestito oneroso con diritto. Oggi, 31 agosto, sono stati limati gli ultimi dettagli che riguardano l’aspetto economico: ovveroper il diritto di riscatto.

Non solo mercato in entrata, si lavora anche ad altro

Dopo aver ottimizzato l’affare di Vrankcx il Milan lavora anche alla risoluzione della questione Bakayoko. Non c’è ancora una situazione chiara ma si parla di una doppia risoluzione sia con il Milan (prestito biennale) che con il Chelsea (proprietaria del cartellino) in modo che il calciatore possa poter decidere liberamente la prossima destinazione. Rimarrà invece a Milano Ballo Touré almeno secondo quanto riporta calciomercato.com. Il nome del difensore senegalese nelle ultime settimane è stato accostato a diversi club come Nizza, Nottingham Forest, Galatasaray e Fulham.