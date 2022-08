Umtiti-Lecce, intesa totale: giovedì visite mediche

24-08-2022 21:55

Samuel Umtiti si trasferisce al Lecce. Colpaccio da sogno dei giallorossi nel finale di mercato: è stata trovata l’intesa con il Barcellona e con il giocatore, che già giovedì sarà in Italia per le visite mediche di rito e la firma con la società salentina.

Il Barcellona pagherà interamente il pesante ingaggio del centrale francese, mentre il Lecce dovrà versare alcuni bonus al club catalano in base al numero di presenze del giocatore. Così Corvino: “Dietro una trattativa ci sono idee che altri club non hanno avuto. Quindi quando diventa pubblica la nostra idea può diventare anche di altri. Ora se non dovesse finalizzarsi diranno che sarà stata solo pubblicità”.

