Un coro per la Juve: “È l’anno buono per la Champions”

Non c’è solo Josè Mourinho a ritenere la Juventus la grande favorita per la vittoria della Champions League. Il successo sul Manchester United e ancor di più la prestazione offerta dai bianconeri all’Old Trafford hanno convinto in maniera definitiva diversi addetti ai lavori, allineatisi al pensiero di Mou: sì, questo è l’anno buono per la Juve. Tra chi promuove la squadra di Allegri ci sono osservatori neutrali e anche personaggi a cui i colori bianconeri stanno indigesti.

IL RIVALE RASSEGNATO. È il caso di Dejan Stankovic, protagonista del triplete dell’Inter nel 2010, che pur rammaricandosi ha ammesso che la Juve è pronta per vincere tutto. “Mi auguro che non facciano il triplete – ha dichiarato l’ex centrocampista serbo – ma hanno due squadre ed è quello che serve per vincere scudetto e Champions. Mourinho ha detto che sono favoriti? Sono d’accordo, purtroppo”.

DALL’INGHILTERRA. Juventus favorita anche per Phil Neville, ex terzino del Manchester United e ora commentatore tv per la BBC. “La Juventus può vincere la Champions: ha un buon portiere, terzini che volano, due rocce in difesa e lo splendore di Dybala e Ronaldo: nessuno è completo come loro in Europa, per me vinceranno la competizione”. Parole che hanno fatto eco a quelle di un altro ex Red Devil, Paul Scholes. “La Juventus è di un livello superiore allo United e a tante altre squadre, può vincere la Champions”. Un vero e proprio coro di elogi: ad Allegri, come al solito, il compito di tenere i suoi con i piedi per terra.

SPORTEVAI | 25-10-2018 14:05