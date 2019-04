Un ex stende l'Entella: Piacenza vede la B

Il lungo inseguimento è stato coronato. Il Piacenza è a un passo dal ritorno in Serie B otto anni dopo la retrocessione sul campo maturata nel playoff contro l’Albinoleffe.

In un “Garilli” pieno di entusiasmo come ai tempi della Serie B, la squadra di Franzini ha infatti battuto per 1-0 la Virtus Entella nella gara valevole come recupero della nona giornata.

Ha deciso un gol dell’ex, realizzato da Alessio Sestu a metà del secondo tempo. Grazie a questo successo gli emiliani scavalcano in classifica la stessa Entella portandosi a quota 71 punti, due in più rispetto ai liguri a due giornate dalla fine della stagione regolare.

Per il Piacenza è la quinta vittoria consecutiva, per l’Entella il secondo ko nelle ultime tre giornate, figlio anche della stanchezza per i tanti recuperi che si sono accumulati nei mesi a causa della nota querelle che la Virtus ha avuto con la Lega B per ottenere il ripescaggio poi materializzatosi.



23-04-2019